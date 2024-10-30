Миссия наблюдателей СНГ примет участие в мониторинге за выборами в Беларуси

Миссия наблюдателей стран Содружества примет участие в мониторинге президентских выборов в Беларуси. Об этом заявил Сергей Лебедев перед заседанием Совета постпредов государств – участников международной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный секретарь СНГ отметил, что в исполкоме внимательно следят за ходом электоральной кампании. Курс действующего Президента направлен на поступательное развитие страны, и государства-участники Содружества заинтересованы в его продолжении. На заседании постпреды также подвели итоги прошедших встреч на уровне министров иностранных дел, правительств и глав государств стран СНГ. Важнейший индикатор проделанной работы – экономика. Несмотря на западные санкции, государствам Содружества удается наращивать ВВП, увеличивать объемы взаимного товарооборота и инвестиций.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Мы довольны тем, как завершились эти встречи и министров иностранных дел и глав государств. Во-первых, представители всех государств приняли участие, к сожалению, за исключением Украины и Молдовы. Все остальные присутствовали и очень оживленно, активно обсудили актуальные вопросы нашего взаимодействия. Для меня как для генерального секретаря СНГ, конечно, очень важно, что ни один из участников этих заседаний не сомневается в том, что Содружество надо сохранить, укреплять, развивать.

Повестку СНГ в ближайшие время также будут обсуждать на высшем уровне. В декабре состоится неформальный саммит глав государств Содружества.