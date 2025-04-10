Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени – вот где его можно попробовать

Каждый третий... Огненным смерчем война пронеслась по Беларуси. Нет ни одного человека, которого бы не коснулась эта страшная трагедия. Помнить жертв и героев Великой Отечественной – наша главная миссия. С этой целью в Минске и проходит серия концертов-реквиемов.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

9 Мая – это символ мужества нашего народа. Мы встречаем нашей семьей, отмечаем этот праздник с гордостью. В моей семье тоже воевали, защищали нашу страну.

Редкие артефакты – свидетели ушедшей эпохи, картины именитых художников, в том числе легендарного Михаила Савицкого, человека, который прошел все ужасы концлагеря. Познакомить современную молодежь с историей помогает уникальная передвижная экспозиция Музея Великой Отечественной войны.