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Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени – вот где его можно попробовать

10 апреля 2025 12:33
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Каждый третий... Огненным смерчем война пронеслась по Беларуси. Нет ни одного человека, которого бы не коснулась эта страшная трагедия. Помнить жертв и героев Великой Отечественной – наша главная миссия. С этой целью в Минске и проходит серия концертов-реквиемов.

Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени – вот где его можно попробовать-2

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
9 Мая – это символ мужества нашего народа. Мы встречаем нашей семьей, отмечаем этот праздник с гордостью. В моей семье тоже воевали, защищали нашу страну. 

Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени – вот где его можно попробовать-4

Редкие артефакты – свидетели ушедшей эпохи, картины именитых художников, в том числе легендарного Михаила Савицкого, человека, который прошел все ужасы концлагеря. Познакомить современную молодежь с историей помогает уникальная передвижная экспозиция Музея Великой Отечественной войны. 

Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени – вот где его можно попробовать-6

Главная изюминка выставочных площадок – уникальные экспонаты, которые даже можно попробовать на вкус. Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # Надежда Лазаревич

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