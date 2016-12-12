Минские колледжи проводят бесплатные мастер-классы для школьников по рабочим профессиям

Работа – это наши доход, время и способ самовыражения. Поэтому к выбору профессии нужно подходить основательно. Если вы не знаете, может быть хотите быть маляром… или же посвятить себя профессии электросварщика, или же вы можете на глаз смешать ингредиенты и получить отличное тесто… В таком случае – попробуйте погрузиться в профессию на час и узнать что из этого действительно ваше!

Такая возможность для школьников есть в столичных колледжах и лицеях каждую субботу. На час или два, например, надеть рабочую форму пекаря и окунуться в приготовление мучных изделий. Конечно, не без помощи специалистов, которые покажут бесплатный мастер-класс.

Тамара Дворецкая, мастер производственного обучения УО «Государственный профессионально-технический колледж хлебопечения»:

Когда мы начинали эту работу целью стояло чтобы учащиеся кот имеют склонности к творчеству – им мало того что даём на уроках, их нужно развивать. Теперь появилась ещё одна цель – профориентационная работа. Момент наблюдения им очень неинтересен. Как только позволяешь им поучаствовать, сразу проявляется то что надо увидеть: нравится человеку работать с тестом или не нравится.

Здесь можно пообщаться с учащимися учреждения, узнать плюсы и минусы конкретных направлений, получить советы и знания, которые не бывают лишними.

Быть может работа с деревом вам удаётся лучше всего – а вы и не подозревали! В колледжах строительного профиля предлагают стать на время столярами и отработать навыки пиления, шлифования и сверления. Здесь же в соседнем кабинете можно и временно превратиться в маляра или штукатура с созданием собственного трафаретного рисунка по итогу.

Найти себя, не попробовав, сложно. Поэтому ищите свою профессию уже сейчас путём проб и ошибок.