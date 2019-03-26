Белорусская разработка Teslasuit получила награду Red Dot в категории промышленного дизайна

Новости Беларуси. Премия престижная, вручается с 1955 года. В 2019 году представили более 5500 продуктов от дизайнеров и производителей из 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Премия престижная, вручается с 1955 года. В 2019 году представили более 5500 продуктов от дизайнеров и производителей из 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская разработка Teslasuit – костюм виртуальной реальности с биометрическими датчиками. Технология позволяет передавать прикосновения для более полного погружения в виртуальную реальность.
Костюм можно использовать в игровой индустрии, спорте и здравоохранении. С начала года это уже третья престижная награда белорусского стартапа.
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