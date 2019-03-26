Прямой эфир

Белорусская разработка Teslasuit получила награду Red Dot в категории промышленного дизайна

26 марта 2019 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Премия престижная, вручается с 1955 года. В 2019 году представили более 5500 продуктов от дизайнеров и производителей из 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская разработка Teslasuit получила награду Red Dot в категории промышленного дизайна-1

Белорусская разработка Teslasuit – костюм виртуальной реальности с биометрическими датчиками. Технология позволяет передавать прикосновения для более полного погружения в виртуальную реальность.

Белорусская разработка Teslasuit получила награду Red Dot в категории промышленного дизайна-4

Костюм можно использовать в игровой индустрии, спорте и здравоохранении. С начала года это уже третья престижная награда белорусского стартапа.

Больше новостей экономики за 26 марта здесь.

# It-технологии # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Детсад в микрорайоне «Минск-Мир» сдадут на День Независимости. Начнут строить ещё один и школу
26 марта 2019 15:18

Детсад в микрорайоне «Минск-Мир» сдадут на День Независимости. Начнут строить ещё один и школу

«Мы намерены очень активно использовать пересадочную машину»: как будут спасать большие деревья в Минске
26 марта 2019 15:01

«Мы намерены очень активно использовать пересадочную машину»: как будут спасать большие деревья в Минске

На 27 марта объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра
26 марта 2019 14:14

На 27 марта объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра