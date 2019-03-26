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Спасатели эвакуировали гостиницу «Турист» в Минске

26 марта 2019 21:25
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС провели учебную тренировку. Работникам показали, куда бежать в случае опасности, как правильно оказать первую помощь пострадавшим и потушить пожар подручными средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спасатели эвакуировали гостиницу «Турист» в Минске-1

Учения проводились три дня с разными бригадами спасателей, чтобы в случае реальной чрезвычайной ситуации пожарные без труда сориентировались в здании. Такие тренинги проводятся в рамках подготовки ко II Европейским играм. В списке для отработки эвакуации – несколько десятков объектов с массовым пребыванием людей.

Спасатели эвакуировали гостиницу «Турист» в Минске-4

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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