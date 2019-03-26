Как выбирают породы деревьев, которые высаживают на улицах Минска?

Новости Беларуси. Главные улицы и проспекты Минска украсят новые деревья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Главные улицы и проспекты Минска украсят новые деревья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, на Независимости высаживают липы – эта порода наиболее устойчива к городской среде. Проспект Победителей озеленяют ясенями – самыми лиственными деревьями. А вот на улице на Притыцкого высаживают каштаны и клены.
В выборе пород прислушались к рекомендациям ученых. Всего для благоустройства столицы будет использовано более 800 деревьев.