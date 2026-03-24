Минские электросети продолжают вести строгий контроль потребления электроэнергии

Филиал «Минские электрические сети» усиливают контроль за разумным потреблением электроэнергии. Для пресечения хищений специалисты проводят регулярные рейды с применением современных методов мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года энергетики провели 21 рейдовое мероприятие, в ходе которых был зафиксирован лишь один факт самовольного подключения электроустановок.

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Филиал «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» напоминает нашим потребителям и предупреждает, что безучетное потребление электрической энергии, воздействие на систему учета, самовольное подключение электроприемников без приборов учета наносят ущерб энергетической системе нашей страны, негативно влияют на работу энергосистемы. Приводит нередко самовольное устройство проводок к пожарам, наносит ущерб, а также может нанести вред здоровью потребителей.

За хищение электроэнергии, а также незаконное подключение к электрическим сетям предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, значительно превышающего стоимость легально потребленного ресурса.

*На правах рекламы.