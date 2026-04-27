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Как белорусские медики ломают стереотипы об онкологии? Сергей Мавричев – в «Рецепте настоящего белоруса»

27 апреля 2026 18:04
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Сергей Мавричев, заместитель директора РНПЦ им. Александрова.

Как белорусские медики ломают стереотипы об онкологии? Сергей Мавричев – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сергей Анатольевич, здравствуйте.

Сергей Мавричев, замдиректора РНПЦ им. Александрова:
Здравствуйте.

Александр Осенко:
Я попрошу вас анонсировать блюдо, которое мы сегодня будем с вами готовить.

Сергей Мавричев:
Значит, мы будем готовить мусаку.

Александр Осенко:
Часто его готовите дома?

Сергей Мавричев:
Реже, чем драники, но мне кажется, что часто.

Как белорусские медики ломают стереотипы об онкологии? Сергей Мавричев – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Считалось, что онкология – это приговор.

Сергей Мавричев:
Мы эти стереотипы должны ломать.

Александр Осенко:
Вы врач в четвертом поколении.

Сергей Мавричев:
Что-то генетическое сработало, понимал, что хирургия – это мое.

Как белорусские медики ломают стереотипы об онкологии? Сергей Мавричев – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Как вы снимаете психологическое напряжение?

Сергей Мавричев:
Я не знаю почему, но мне больше нравится цветами заниматься.

Александр Осенко:
Вы цветовод? Вот это уже эксклюзив.

Александр Осенко:
Мавричев оперировал. Это, извините, знак качества.

Сергей Мавричев:
Мы должны все относиться и делать качественно свою работу.

Александр Осенко:
А были случаи, когда руки опускаются и все?

Сергей Мавричев:
Нет.

Как белорусские медики ломают стереотипы об онкологии? Сергей Мавричев – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Вот вирус папилломы человека.

Сергей Мавричев:
Пока эти девочки, которые сейчас вакцинироваться начали, не вырастут, эта программа диспансеризации должна работать.

Александр Осенко:
Ну я что могу сказать? Что хватит всем.

Сергей Мавричев:
Я надеюсь.

Александр Осенко:
Это точно.

Смотрите новый выпуск 3 мая в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко

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