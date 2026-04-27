Как белорусские медики ломают стереотипы об онкологии? Сергей Мавричев – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Сергей Мавричев, заместитель директора РНПЦ им. Александрова.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сергей Анатольевич, здравствуйте.

Сергей Мавричев, замдиректора РНПЦ им. Александрова:

Здравствуйте.

Александр Осенко:

Я попрошу вас анонсировать блюдо, которое мы сегодня будем с вами готовить.

Сергей Мавричев:

Значит, мы будем готовить мусаку.

Александр Осенко:

Часто его готовите дома?

Сергей Мавричев:

Реже, чем драники, но мне кажется, что часто.