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Снова ожидаются грозы. Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде 18 июля

18 июля 2018 06:29
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Новости Беларуси. Мощный грозовой фронт, который проходит через территорию Беларуси, не утихает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне, 17 июля, сильный ливень накрыл столицу. Подтопленными оказались сразу несколько центральных улиц.

Снова ожидаются грозы. Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде 18 июля-1

Снова ожидаются грозы. Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде 18 июля-3

Дождь сопровождался раскатами грома и молнией. Несколько машин пострадали от падения деревьев. Редкие неблагоприятные природные явления, которые накануне были зафиксированы в Минской области, специалисты не исключают и сегодня, 18 июля.

На 18 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики обещают грозы и шквалистый ветер

Из-за предстоящих гроз по всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории пройдут дожди и грозы. Ветер северно-восточный – 4-9 м\с, при грозах порывами до 14 м\с.

Автолюбителям рекомендуют не парковаться вблизи деревьев. Температура воздуха днем составит 23-29 градусов тепла.

Снова ожидаются грозы. Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде 18 июля-6

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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