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В Беларуси увеличились пособия по уходу за ребёнком: на 8% для детей до 3 лет, и на 8% – старше

09 августа 2016 11:07
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Новости Беларуси. Среднемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 8%, на детей старше трёх лет – на 7%. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты нашей страны.

Только в 2016 году перерасчёт размеров детских пособий производился четыре раза.

Связано это с увеличением бюджета прожиточного минимума и ростом среднемесячной заработной платы. Кроме того, на поддержку семей выделяется семейный капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Артеменко,  заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Семейный капитал – это материальная помощь семье в размере 10 тысяч долларов США при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей. В текущем году открыто 10810 депозитных счетов на семейный капитал, а всего за период реализации данной программы открыто более 22 тысяч счетов на общую сумму более 22 миллионов долларов США.

# общество # Пособие при рождении детей

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