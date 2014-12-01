Минская школа № 127 экстренно закрыта из-за прогнувшегося потолка в спортзале и трещины в стене

Новости Беларуси. Минскую школу № 127 экстренно закрыли. Причина – аварийное состояние учебного заведения.

Руководство школы опасается, что в случае сильного снегопада крыша не выдержит и просто рухнет под тяжестью осадков.

Еще на прошлой неделе в минской школе № 127 кипел учебный процесс. Сегодня здесь пусто. Все дело в том, что здание, где получали знания более 450 школьников, в прямом смысле слова дало трещину. Из-за аварийного состояния 1 декабря детей перевели в другие школы.

Денис, учащийся ГУО «СШ № 127 г. Минска»:

На прошлой неделе ходил в школу № 127, сейчас мы ходим в школу № 96, потому что в 127-й что-то с фундаментом и с крышей.

На фасаде здания в глаза бросается большая трещина. А это тот самый спортивный зал, который закрыт для учащихся еще с конца лета. Потолок прогнулся.

И не исключено, что под тяжестью снега он и вовсе может рухнуть. Кроме того, трещины обнаружены и в учебном корпусе.

Анна Корженевская, директор ГУО «СШ № 127 г. Минска»:

Первое обследование было проведено в июле. В конце октября было проведено повторное обследование технического состояния здания и получено заключение, на основании которого управлением образования было принято решение о приостановлении эксплуатации здания.

Техническое состояние учебных заведений взяли под контроль после того, как за три дня до начала учебного года в Кричевской гимназии обрушилась половина здания.

Ирина Чернявская, начальник управления образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского района:

Когда произошли печальное событие в Республике Беларусь по обрушению гимназии, было проведено обследование нескольких школ. Мы закрыли функционирование спортивного зала школы № 127.

Сегодня учебный процесс для учеников школа № 127 продолжается. Ребята из начальных классов сели за парты школы № 99. Средние и старшие классы занимаются под крышей школы № 96.

А вот 127-ю школу ждет капитальный ремонт. Планируется, что свои двери этот храм знаний вновь распахнет в начале 2016 учебного года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дрозд, директор ГУО «СШ № 96 г. Минска»:

Родители восприняли с пониманием. Две смены полные, полная загрузка, а так здание, в принципе, пока приняло всех. Все хорошо.