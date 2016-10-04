Новости Беларуси. Минская Госавтоинспекция обнародовала места расположения камер фотофиксации. Превышение скорости в столице будут отслеживать мобильные датчики.

Так, на путепроводе с улицы Московской на площадь Независимости со стороны Свердлова и Рабкоровской транспортные средства весь месяц будут попадать в объектив, если превысят допустимые здесь 60 км/ч. В районе проспекта Независимости, 156 – контроль скорости по четным числам, от проспекта Независмости до Рогачевской – по нечетным.

Фиксировать нарушения будут и на других участках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.