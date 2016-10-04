В Беларуси определен перечень доходов на получение жилищных субсидий

Новости Беларуси. Перечень доходов на получение жилищно-коммунальных субсидий утвержден в Беларуси. Напомним, система поддержки заработала с 1 октября. Назначаются субсидии по выявительному и заявительному принципам.

Так, в первом случае в список доходов включаются стипендии, пенсии, пособия по безработице и некоторые другие виды. Для тех же, кто самостоятельно намерен подтвердить факт

расходов на оплату услуг ЖКХ, превышающих 20% для города и 15% для сельской местности,

перечень документов расширен. В него входят зарплаты всех членов семьи, доплаты за ученые степени и звания, стипендии, пособия и другие виды. Учитываться доходы будут до вычета налогов и пошлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.