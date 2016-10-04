Памятник героям известного мультсериала «Маша и медведь» установили в Вилейском районе

Новости Беларуси. В Вилейском районе установили памятник героям известного мультсериала «Маша и медведь». Любимые детские персонажи украсили городской парк. Маленькие жители города уже оценили новый художественный объект – теперь это любимое место отдыха для вилейских ребят.

Важно, что скульптура, которая восстанавливает сюжет мультфильма, полностью интерактивный – каждый желающий может погладить Машу по голове или залезть на руки к медведя.

Кстати, это уже не первый памятник сказочному героям в Вилейке. Здесь – настоящая аллея анимационных персонажей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валерий Опарик, художник-скульптор жилищно-коммунального хозяйства Вилейского района:

Интересна реакция детей. Очень интересно наблюдать, как они это все смотрят, воспринимают, подходят, щупают, бегают вокруг, носятся. Это доставляет и мне радость. В каждой скульптуре есть идея. В этой скульптуре – просто забота. Забота старших о младших, родителей о детях, сильного над слабым.