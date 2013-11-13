Минская гимназия № 13 отмечает 30-летие

Новости Беларуси. Юбилей отмечает столичная гимназия № 13. За 30 лет это учебное заведение проделало путь от обычной средней школы до одной из лучших гимназий не только столицы, но и республики. Среди ее выпускников – немало известных людей, а современные гимназисты ежегодно занимают лидирующие места на олимпиадах, в том числе и международных.

Награды на престижных конкурсах дают ученикам возможность поступать в лучшие вузы страны. За 30 лет медалистами стали полторы сотни учеников, около 50 ребят получили премии специального фонда Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Богдан, ученица 11 «Б» класса гимназии № 13 Минска:

Наша гимназия – это какая-то почва, можно сказать, для молодых талантов, для достижений, которых здесь можно добиться, перспективы, которые перед вами открываются. Это что-то, что просто раскрывает перед вами дороги.

Ольга Черноусова, директор гимназии № 13 Минска, кандидат педагогических наук:

Поскольку мы много внимания уделяем науке, мне особенно приятно, что это не проходит даром. На сегодняшний день, за 30 лет, мы воспитали практически 20 кандидатов наук. Этим я горжусь, потому что мы учим кропотливо работать, анализировать, думать. И, соответственно, окончив учебное заведение, дети продолжают поступать в аспирантуру, учиться дальше, учиться всю жизнь, защищаются и строят свои карьеры.