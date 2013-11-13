В Беларуси среди студентов и аспирантов объявили конкурс эссе про Уго Чавеса

Новости Беларуси. Уго Чавес по-белорусски. В стране объявили конкурс эссе про экс-лидера Венесуэлы. Он рассчитан на студентов и аспирантов высших учебных заведений. Работы должны быть написаны на белорусском, русском или испанском языках, иметь проблемный характер и выражать личное отношение автора к выбранной теме.

В оценке жизни и деятельности Уго Чавеса эксперты едины. За 14 лет его президентства Венесуэла приобрела многое. В том числе и благодаря тому, что команданте был личностью. Причем суперхаризматичной. Петь вместе со своими избирателями, вести ежедневные передачи на телевидении – такое мировые лидеры позволяют себе едва ли.

Венесуэла была и остается политическим и экономическим партнером Беларуси. И, несмотря на большое расстояние, близким другом. Написать об этом планирует Евгений. Студент Академии управления следил за каждым визитом Чавеса в нашу страну.

Евгений Богомяков, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы понимали, что это уникальная возможность увидеть этого человека порой даже вживую, посмотреть его интервью. Это очень приятный и интересный собеседник, красноречивый оратор.

Социализм XXI века и борьба за справедливость. Будущий политолог размышляет: такие благородные цели позволили Чавесу расположить к себе венесуэльский народ. Критика американской демократии и поддержка стран Арабской дуги, по словам Евгения, – смелый ход.

Евгений Богомяков, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Этого и добивался Уго Чавес: не должно быть стран под копирку взаимодействующих, строящих свои политическую, экономическую и социальную системы. Это страна, которая пошла против шерсти, она имеет свой характер.

Высказать все, что думают об Уго Чавесе, в письменном виде смогут студенты и аспиранты вузов. Форма, что и предполагает жанр эссе, – свободная. Организаторы сейчас только начинают принимать работы. Кстати, конкурсом интересовались журналисты BBC. Так что, вполне возможно, лучшие эссе получат мировую огласку.

Игорь Ганчеренок, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Итоги этого конкурса мы подведем на III Белорусско-венесуэльском форуме. Это значит, на достаточно высоком государственном уровне. Ребята озвучат те идеи, которые они прописали в своих эссе, получат заслуженные награды.

Чтобы составить эссе о команданте, у белорусских студентов есть полтора месяца. Работы принимаются до 31 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.