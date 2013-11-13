Новости Беларуси. Изменения в пользу горожан. Проект застройки микрорайона Чижовка будет пересмотрен – часть усадебной территории хотят сохранить. Архитекторы разработали новый проект и вынесли его на общественное обсуждение.

Весь личный транспорт планируется убрать в подземные паркинги, чтобы освободить пространство для зеленых зон. Район станет многофункциональным за счет использования первых этажей, отданных под мастерские, офисы и частные предприятия. Также здесь планируют построить новые жилые дома, поликлинику и торговый центр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Ларина, руководитель нового проекта детального планирования:

Этот район чем уникален, что можно порядка чуть ли не до полмиллиона построить еще многоквартирной застройки. Из социальных объектов – только одну поликлинику. Потому что все остальное в избыточном состоянии, больше 100% обеспеченности. Это прежде всего детские, школы, магазины. Все социально гарантированные объекты полностью обеспечиваются.