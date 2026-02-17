Розничный товарооборот в Беларуси в январе увеличился на 1,2%

Розничная торговля остается драйвером внутреннего рынка и начинает год с роста. По данным Белстата, в январе показатель составил 7,9 миллиарда рублей – это 101,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пересчете на каждого жителя однодневный товарооборот достиг 28 рублей 10 копеек. Для сравнения – год назад показатель был 25 рублей 80 копеек. Рост небольшой, но стабильный – и он отражает оживление потребительского спроса после новогодних праздников. Основная часть оборота приходится на организации торговли. Это говорит о том, что именно организованный сектор продолжает удерживать рынок и формировать ключевые тенденции.

Что касается оптовой торговли, ее показатели в январе эксперты связывают с корректировкой складских запасов и сезонным снижением активности. Сегмент общественного питания также показал небольшое снижение. Тем не менее, эта сфера сохраняет устойчивость и постепенно адаптируется к изменению потребительских привычек.