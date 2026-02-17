Прямой эфир

В Гомельской области ГАИ усиливает контроль за грузовым транспортом

17 февраля 2026 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Снизить аварийность с участием грузового транспорта. В Гомельской области стартовал комплекс профилактических мероприятий. Рейды продлятся до 20 февраля. Пристальное внимание ГАИ к этой категории транспортных средств обусловлено неутешительной статистикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области ГАИ усиливает контроль за грузовым транспортом-2

По итогам 2025 года на дорогах области по вине водителей грузовиков произошло 35 ДТП. Их жертвами стали 11 человек, еще 34 участника движения получили травмы различной степени тяжести. Тенденция сохраняется – с начала 2026-го уже зафиксировано два таких происшествия, в них пострадали два человека. Среди самых частых нарушений со стороны водителей грузового автотранспорта – эксплуатация машин, не допущенных к участию в дорожном движении, игнорирование знаков и разметки, а также выезд на встречную полосу.

В Гомельской области ГАИ усиливает контроль за грузовым транспортом-4

Николай Кухаренко, заместитель начальника УГАИ МОБ УВД Гомельского областного исполнительного комитета:
Во время проведения мероприятия инспекторы ГАИ будут проводить не только широкомасштабную разъяснительную работу среди населения, но и будут обращать внимание на выполнение водителями правил, регламентирующих безопасную перевозку грузов. Кроме того, пристальное внимание будет уделяться проверке документов, наличию соответствующей категории, прохождению предрейсового медицинского осмотра, необходимости соблюдения режима труда и отдыха водителями.

Госавтоинспекция призывает водителей грузового транспорта к соблюдению Правил дорожного движения. Также инспекторы обращают внимание – в случае выявления нарушений закона к руководителям и должностным лицам применят строгие меры.

# ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше в 2026 году начнётся массовое строительство убежищ
17 февраля 2026 07:04

В Польше в 2026 году начнётся массовое строительство убежищ

Розничный товарооборот в Беларуси в январе увеличился на 1,2%
17 февраля 2026 07:03

Розничный товарооборот в Беларуси в январе увеличился на 1,2%

В Гомельской области устраняют последствия обильных снегопадов
17 февраля 2026 06:47

В Гомельской области устраняют последствия обильных снегопадов