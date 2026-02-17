В Гомельской области ГАИ усиливает контроль за грузовым транспортом

Снизить аварийность с участием грузового транспорта. В Гомельской области стартовал комплекс профилактических мероприятий. Рейды продлятся до 20 февраля. Пристальное внимание ГАИ к этой категории транспортных средств обусловлено неутешительной статистикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам 2025 года на дорогах области по вине водителей грузовиков произошло 35 ДТП. Их жертвами стали 11 человек, еще 34 участника движения получили травмы различной степени тяжести. Тенденция сохраняется – с начала 2026-го уже зафиксировано два таких происшествия, в них пострадали два человека. Среди самых частых нарушений со стороны водителей грузового автотранспорта – эксплуатация машин, не допущенных к участию в дорожном движении, игнорирование знаков и разметки, а также выезд на встречную полосу.

Николай Кухаренко, заместитель начальника УГАИ МОБ УВД Гомельского областного исполнительного комитета:

Во время проведения мероприятия инспекторы ГАИ будут проводить не только широкомасштабную разъяснительную работу среди населения, но и будут обращать внимание на выполнение водителями правил, регламентирующих безопасную перевозку грузов. Кроме того, пристальное внимание будет уделяться проверке документов, наличию соответствующей категории, прохождению предрейсового медицинского осмотра, необходимости соблюдения режима труда и отдыха водителями.

Госавтоинспекция призывает водителей грузового транспорта к соблюдению Правил дорожного движения. Также инспекторы обращают внимание – в случае выявления нарушений закона к руководителям и должностным лицам применят строгие меры.