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В Польше в 2026 году начнётся массовое строительство убежищ

17 февраля 2026 07:04
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В Польше в 2026 году начнется массовое строительство убежищ. Глава МВД сообщил, что власти планируют не только модернизировать уже существующие укрытия, но и возвести новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше в 2026 году начнётся массовое строительство убежищ-2

На реализацию этих задач уже выделено 700 миллионов долларов. Общий объем финансирования составит почти полтора миллиарда. В первую очередь убежища появятся на востоке Польши. Именно там ведется строительство линии укреплений «Восточный щит» и других военных объектов, которые, по заявлениям властей, необходимы для сдерживания потенциальной угрозы. 

# Польша

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