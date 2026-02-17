В Польше в 2026 году начнётся массовое строительство убежищ

В Польше в 2026 году начнется массовое строительство убежищ. Глава МВД сообщил, что власти планируют не только модернизировать уже существующие укрытия, но и возвести новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На реализацию этих задач уже выделено 700 миллионов долларов. Общий объем финансирования составит почти полтора миллиарда. В первую очередь убежища появятся на востоке Польши. Именно там ведется строительство линии укреплений «Восточный щит» и других военных объектов, которые, по заявлениям властей, необходимы для сдерживания потенциальной угрозы.