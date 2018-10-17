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Минск в тройке самых чистых городов мира по версии The Street

17 октября 2018 23:34
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Новости Беларуси. Минск вошел в тройку самых чистых городов мира. Рейтинг опубликовал известный американский новостной портал финансовых новостей The Street, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск в тройке самых чистых городов мира по версии The Street-1

При составлении списка учитывались отзывы туристов и оценки пользователей бронирования жилья. Белорусскую столицу опередили лишь Сингапур и Токио. Всего за звание «самых опрятных» боролись 30 городов. В десятку лидеров также вошли Киото, Казань, Абу-Даби, Цюрих и Стокгольм. Замкнул тридцатку самых чистых американский Бостон.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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