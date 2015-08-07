Минск: в рамках акции «Лето с хорошей книгой» прошла встреча с белорусскими писателями

Новости Беларуси. В одном из крупнейших книжных магазинов Минска в рамках акции «Лето с хорошей книгой» прошла встреча с белорусскими писателями. Более десяти авторов общались с посетителями. Звучали песни и стихи как собственного сочинения, так и классиков белорусской литературы. Здесь попытались не только открыть читателям новые имена, но и познакомить с произведениями преемников Купалы и Коласа, привлечь в целом людей к чтению книг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Матусевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб нашы людзі, найперш маладое пакаленне (дзеці, моладзь), маглі далучыцца да высокамастацкага слова, да якаснай літаратуры, каб вось любоў да кнігі, імкненне чытаць, каб яны яшчэ больш акцэнтаваліся ў грамадстве.