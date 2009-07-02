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Ветераны перед Днем Независимости получили пенсии, выплата которых выпадала на выходные

02 июля 2009 17:55
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В праздничные дни все почтовые отделения страны работают в усиленном режиме. – Согласно почтовым правилам, выдача пенсии осуществляется, приходящаяся на праздничные дни и выходные, за 3 рабочих дня. Деньги заказаны для всех желающих пенсионеров. Некоторые пенсионеры радуются, что у них есть такая возможность получить пенсию заранее, но для нас это рабочий момент, – отметила начальник отделения почтовой связи № 12 Минска Людмила ЛОПАТО.
# общество

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