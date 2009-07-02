В Беларуси ветеранам бесплатно устанавливают охранную сигнализацию в квартиры

Также, каждому ветерану к годовщине освобождения Беларуси выплатили материальную помощь.

У ветерана Захара Бодунова в преддверии Дня Независимости – праздник каждый день. Вчера получил поздравительную открытку от Президента, сегодня поздравляют люди в форме. Отставному морскому пехотинцу бесплатно установили охранную сигнализацию. За все это ветеран не заплатил ни копейки. Да и впредь каждый месяц за услуги охраны будет отдавать символические 500 рублей. И это далеко не единственный подарок к празднику.

– Каждому ветерану к годовщине освобождения выплатили материальную помощь. По 200 тысяч рублей, – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Захар БОДУНОВ.

Кстати, материальную помощь уже получил каждый ветеран. Только в Могилёвской области её общая сумма превысила миллиард рублей. И это лишь малая толика внимания. В Беларуси о благосостоянии ветеранов заботятся практически все службы и организации. Были проведены ремонты в домах участников войны, отремонтированы печи, установлены пожарные извещатели.

А еще ветеранам войны молодёжь обрабатывает земельные участки, благоустраивает дворовые территории. При желании каждый из них безо всякой очереди может получить место в интернате. И всё это не только в праздничные дни, но на протяжении нескольких последних лет. Нынешнее поколение перед ветеранами в долгу. А долг платежом красен.