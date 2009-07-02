Павел Бородин: Беларусь спасла славянские народы от унижений нацистской армии

Об этом госсекретарь Союзного государства сказал приветствуя ветеранов Великой Отечественной войны стран СНГ и дальнего зарубежья, в музее истории Великой Отечественной войны.

Многие из них принимали непосредственное участие в освобождении Беларуси. Гости из России, Украины, Великобритании, Польши, Израиля, Литвы, Франции ознакомились с экспозицией музея, выставками «Триумф победителей» и «Беларусь партизанская». Завершилась встреча просмотром документального фильма «Операция Багратион».

– Беларуси низкий поклон. Потому что Беларусь – это не просто щит, это великий щит нашей огромной истории, наших славянских народов. Все мы славяне. Поэтому мы всегда жили, живем и будем жить вместе. Огромное спасибо, – сказал государственный секретарь союза Беларуси и России Павел БОРОДИН.

– Это наш праздник. Мы победили гада, которым был фашист. Я думаю, что это прекрасная вещь – 65 лет, и что мы живы и можем участвовать в таком празднике в Беларуси. Очень приятно, – сказал президент союза воинов и партизан-инвалидов войны с нацистами Роман ЯГЕЛЬ (Израиль).