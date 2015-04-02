38 дней до Великой Победы: 2 апреля 1945 захвачен центр нефтяной промышленности Венгрии

Новости Беларуси. 38 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века.

В этот день, 2 апреля 1945, войска 3-го Украинского фронта овладели центром нефтяной промышленности Венгрии – городом Надканижа. Таким образом, противники потеряли важнейший источник горючего для своей армии.

В Чехословакии подразделения 2-го Украинского фронта вели бои за перевалы Малых Карпат. А советские гвардейские части, совершив стремительный бросок, овладели населенным пунктом Бисдорф в четырех километрах от Братиславы.

В Беларуси же постепенно привыкают к мирной жизнь. В этот день со сходом снежного покрова на территории страны развернулся сбор военного металлолома.

Мы же продолжаем вспоминать те годы войны, погружаясь в истории очевидцев и ветеранов.

Татьяна Дерновая:

Мама рассказывала, что они выходили на поля, чтобы собрать гнилую картошку и сварить из нее еду, что он собирали лебеду, шишки, чтобы как-то выжить. Все мужчины ушли на фронт, и женщины вынуждены были в тяжелые плуги впрягаться, пахать землю и кое-как, если где-то сохранилось зерно, сажать озимые или пшеницу, чтобы что-то потом выросло, чтобы прокормить своих детей.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700.

До Великой победы оставалось 38 дней.