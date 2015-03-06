65 дней до Великой Победы: 6 марта 45-го продолжается Восточно-Померанская операция

Новости Беларуси. 65 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. 6 марта 45-го продолжается Восточно-Померанская операция. Наши войска продолжают наступление. Бои идут на территории Польши, Чехословакии, Венгрии.

Тем времен в Беларуси отстроено уже тысячи домов, работают предприятия, открыты госпитали и детские дома. Силы рабочим придает вера в светлое и мирное будущее и, конечно же, приличный, по меркам послевоенного времени, провиант. По информации столичного Горкома, в Минске уже работают более сотни столовых, в которых ежедневно обедают до 25 тысяч человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.