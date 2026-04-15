Минск принял международный семинар по охране труда в строительной отрасли. Площадка объединила специалистов из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Кипра. Главная тема – обмен практиками, которые помогают снижать риски на стройплощадках и формировать современную культуру безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Просвиряков, председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов:

Мы хотели объединить все практики, методы и формы работы в отрасли различных государств, изучить практику применения именно работы общественного контроля по взаимодействию с нанимателями. И когда мы организовали посещение наших объектов, хотели показать, как строительная отрасль Республики Беларусь с каждым годом развивается, и у нас есть уже отдельные уникальные подходы, которые, можно сказать, значительно превышают те, которые были еще раньше. И последние объекты из всех объектов, которые мы отмечали, это Национальный музей истории, который такой грандиозный, серьезный объект, строительный, и инфекционная больница. Это тоже крупный такой строительный объект «Стройтреста №35».

Отдельный акцент в ходе семинара сделан на организации безопасного выполнения работ на высоте. Актуальность темы обусловлена тем, что с 26 апреля вступают в силу новые правила. Изменения направлены на гармонизацию требований с современными международными стандартами и ориентированы прежде всего на оценку профессиональных рисков. По итогам встречи планируется подготовить совместные рекомендации – документ, который станет основой для дальнейшего международного сотрудничества в сфере охраны труда.