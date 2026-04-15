МАГАТЭ 15 апреля проведет плановую инспекцию в институте «Сосны» НАН Беларуси

Инспекторы МАГАТЭ сегодня, 15 апреля, проведут плановую проверку в институте «Сосны» Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщили в Госатомнадзоре. Инспекция проходит в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия, которое Беларусь выполняет уже много лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты МАГАТЭ проведут инвентаризацию ядерного материала и проверят, как ведется отчетная документация. Это стандартная процедура, которая проводится регулярно. Соглашение о гарантиях между Беларусью и МАГАТЭ действует с 1995 года. За его выполнение отвечает Министерство по чрезвычайным ситуациям – через Госатомнадзор. Ведомство сопровождает инспекции и обеспечивает доступ экспертов к объектам.

Гарантии МАГАТЭ – важная часть международной системы безопасности. Они помогают убедиться, что ядерные материалы используются только в мирных целях. Инспекторы проверяют, что установки работают по назначению, а материалы не выводятся из мирного оборота. Беларусь, как и другие государства, принимает такие проверки в рамках международных обязательств.