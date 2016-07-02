Военный парад в честь Дня Независимости начнётся 3 июля в 10 утра

Новости Беларуси. В праздничную атмосферу окунулась вся страна. Завтра, 3 июля, Беларусь отметит 25-летие суверенитета и 72-ую годовщину освобождения. Мероприятия пройдут по всей стране. Главные торжества по традиции – в столице.

В 10 утра на проспекте Машерова начнется военный парад. 3,5 тысячи военнослужащих, бронированные машины, самоходные установки, системы залпового огня – всего 160 единиц боевой техники. Зрителей ожидает и выступление роты почётного караула.

По традиции, участие примет и авиация. Вертолёты, штурмовики, истребители и военно-воздушные транспортные самолеты. В небесном эшелоне более 40 единиц.

Финальным аккордом праздника станет салют. В Минске он будет состоять из 30-ти залпов и продлится 10 минут. 3-го июля синоптики обещают выше +30°С. Правда, не обойдется и без осадков. Поэтому, отправляясь на гуляния, не лишним будет захватить головные уборы и зонтики, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.