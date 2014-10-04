Новости Беларуси. Минск практически на 100% готов к осенне-зимнему периоду. О том, как встретит холодный сезон городское хозяйство, 4 октября шла речь в Мингорисполкоме. Уже проверена снегоуборочная и дорожная техника, заготовлены противогололёдные смеси. Вовремя начнётся и отопительный сезон. Паспорта готовности получили все ЖРЭО. Что касается жилого фонда, лишь один кооператив не успел к установленному сроку.

Тепло уже пришло к потребителям первой группы. А точнее в детские сады, школы и больницы. В жилом секторе батареи станут горячими, когда в течение пяти дней температура не будет превышать 8 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Жилье у нас планово включается в течение 5 дней. В это время назначенные дежурные бригады, которые осуществляют контроль за включением отопления. Круглосуточный контроль, который обеспечивает в случае обращения выход на место для проведения развоздушивания системы отопления.

О том как повысить качество перевозок населения пассажирским транспортом 4 октября шла речь уже на выездном заседании Мингорисполкома. Участники посетили столичный автопарк и центр управления движением транспорта. Мэру Минска Николаю Ладутько показали автоматизированную систему контроля и оплаты проезда.

С введением электронных компостеров и валидаторов «Минсктрансу» была поставлена задача изучить пассажиропоток для предоставления так называемой «дифференцированной системы». Она предполагает оплату либо за расстояние, либо за время поездки. Как ожидается, новинку сначала опробуют на пригородных маршрутах, затем — в метро. Ну, а до конца 2015 года система охватит весь городской общественный транспорт.