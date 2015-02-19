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Первый фестиваль науки проходит в Могилеве

19 февраля 2015 07:21
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Новости Беларуси. В  Могилеве проходит  первый фестиваль науки. В областной центр приехали представители семи стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках форума проходят выставки, различные конкурсы, а также международная олимпиада по математике. Участники представили на  фестивале свои научные разработки, которые в том числе применяются уже и в России.

Михаил Шеменков, заведующий кафедрой технологий машиностроения Белорусско-Российского университета:
Наша разработка – установка для повышения износостойкости тлеющим разрядом. В рамках технологии представлена здесь на выставке. Данная установка и технология нашла очень широкое применение на ряде предприятий Республики Беларусь, потому что позволяет повысить износостойкость инструментальной оснастки в 1,5-3 раза.

Со своеобразными «Играми разума» в проектах, машинах, механизмах и моделях можно будет ознакомиться 19 и 20 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусская наука # Михаил Шеменков

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