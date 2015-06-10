В Минске откроют дополнительные торговые площадки, где садоводы смогут свободно продавать овощи и фрукты

Новости Беларуси. «Серым» дельцам не придется прятаться по переходам метро. 10 июня в Мингорисполкоме принято решение открыть дополнительные торговые площадки, где садоводы смогут свободно продавать овощи и фрукты.

К слову, для них город уже предлагает бесплатные торговые места на рынках. Таких в Минске полтысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Минского городского исполнительного комитета:

Первый наш пробный, пилотный проект, по которому уже дано поручение, – это мини-рынок возле «Минского тракторного завода». Сейчас комитетом архитектуры прорабатывается внешний вид, концепция данного мини-рынка и прорабатывается вопрос выставления на аукцион.