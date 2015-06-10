30 тысяч человек этим летом заработают в студотрядах Беларуси: средняя зарплата – около 5 млн рублей

Новости Беларуси. 30 тысяч молодых людей этим летом заработают в студотрядах. Средняя зарплата, кстати, около 5 миллионов рублей.

Такой вид трудоустройства как обычно на каникулах предлагают ВУЗы всей страны. Ребята могут попробовать себя в качестве строителей, педагогов и аграриев.

Евгений Харук, председатель студенческой ассамблеи БГУ:

Это, конечно, хорошее подспорье для студентов в финансовом плане, это деньги. Все-таки не каждый студент может заработать себе летом на одежду либо какие-то нужные вещи. Если два года назад это было 900-1000, то в прошлом году была цифра 1200-1300 человек. Мы надеемся, что в этом году 1300 и больше у нас будет трудоустроено. Тем более, что в этом году мы устраиваем уже в июне. Такого, как правило, мы не делали, поскольку сессия. Сейчас студенты сами стараются совмещать и выходят на работу уже в июне.

Также проявить себя и подзаработать студенты смогут в сервисной сфере и педагогических отрядах в Испании, Польше и Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.