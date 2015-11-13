Семилетняя китаянка стала владелицей самого дорогого бриллианта в мире

«Голубая луна» ушла с молотка почти за $50 млн.

Новости Китая. Азиатский миллиардер Джозеф Лау, состояние которого журнал Forbes оценил в 9,9 миллиарда долларов, сделал роскошный подарок своей семилетней дочери. Жозефина стала обладательницей «Голубой луны», самого дорогого бриллианта в мире. Вес алмаза – 12 карат.

Как отмечает агентство Associated Press, вместе с «Голубой луной» магнат из Китая приобрел еще и ярко-розовый бриллиант весом в 16,08 карата, который также подарил дочери и назвал в ее честь «Милой Жозефиной».

Джозеф Лау души не чает в своих детях. В 2009 году миллиардер потратил 9,5 миллиона долларов для тогда еще годовалой Жозефины на голубой бриллиант весом в 7,03 карата. Камню было присвоено название «Звезда Жозефины».

Джозеф Лау и его супруга воспитывают двух дочерей.

Старшая 13-летняя Зоя также является обладательницей ценных ювелирных изделий и камней, один из которых – голубой бриллиант за 33 миллиона долларов.