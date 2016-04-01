Минск и Санкт-Петербург намерены активнее развивать совместные проекты

Новости Беларуси. Новые горизонты тесного сотрудничества. Минск и северная столица России намерены активнее развивать совместную деятельность в научно-технической, образовательной, туристической и культурной сферах.

О партнерских планах 1 апреля заявила прибывшая в столицу делегация депутатов из Санкт-Петербурга. Визит приурочен к предстоящему Дню единения народов Беларуси и России.

Сегодня между городами налажена перспективная инновационная связь. Так, организована совместная деятельность между белорусскими и российским предприятиями в сфере высоких технологий. Сейчас участники диалога намерены налаживать и дружеские отношения административных районов двух городов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга (Россия):

Около тысячи совместных предприятий, фирм, и мы сейчас работаем не только в области туризма, строительства, сферы услуг, но и в области высочайших технологий, то, что связано с наукоемкими производствами.

В рамках обмена гуманитарным опытом в конце апреля в Минске организуют совместную выставку белорусских и питерских художников. Кроме того, в этом году планируется обменяться и студенческими отрядами. Так, российские ребята приедут в столицу для работы над реконструкцией минского стадиона «Динамо». Осенью запланировано еще одно перспективное мероприятие - Дни Санкт-Петербурга в Минске.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Я надеюсь, какие-то конкретные мероприятия, которые пройдут в рамках этих дней, они сблизят наших людей. У нас будут новые какие-то проекты, новые интересы в сотрудничестве, и я думаю, что это будет выгодно всем: как в социальной сфере, так и в сфере экономики.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:

Нас поразила, прежде всего, экологическая составляющая в части экологического воспитания нашей молодежи. Мы планируем данный проект развить в Минске.