В Гродненской области коммунальщики необоснованно вырубили целое лесонасождение

Новости Беларуси. Необоснованная вырубка деревьев вдоль трасс. Эта проблема по-прежнему актуальна для Беларуси. На этот раз тотальной зачистке подверглись два километра земли вдоль одной из трасс Дятловского района. Что это — необходимое благоустройство или все-таки злой умысел?

Неаккуратные пеньки. Вот все, что осталось от некогда украшавших эти места больших деревьев. Руслан Савончик сегодня впервые после зимы решил наведаться в родную деревню, привести в порядок дедовский домик. Говорит, выезжал с хорошим настроением, а сейчас просто руки опускаются.

Руслан Савончик, житель Лиды:

Было и красиво ехать. А зимой переметает дорогу. Я не знаю, для чего это делается, в связи с чем. Ну, я считаю, что это неправильно.

Такой «сюрприз» устроили местные коммунальщики. Правда, не самовольно - с разрешения райисполкома. В итоге на участке всего в два километра под топор ушло около 3 тысяч деревьев. Больше половины из них были вполне здоровыми.

Сергей Луня, директор Дятловского ЖКХ:

Деловая древесина в количестве 80 кубов пошла на переработку на пиломатериал для дальнейшего использования в хозяйственных целях и нужд. А остальная древесина используется в качестве топлива на котельной.

Одной из причин вырубки этой лесополосы дорожники называют её близкое расположение к проезжей части. Мол, ветки деревьев закрывают дорожные знаки. Ну, во-первых, на этом участке не видно ни одного дорожного знака. А во-вторых, даже невооружённым глазом можно определить, что расстояние от дороги до деревьев не менее 15 метров.

Кому и чему в таком случае мешали деревья – непонятно. К такой повальной зачистке лесополосы не возникло вопросов даже у тех, кто по определению должен защищать природу. Разрешение на рубку выдали без колебаний.

Андрей Леончик, главный специалист Дятловской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Деревья были некоторые наклонённые, кривые, сухие. На мой взгляд, никакого ущерба нет.

У проверяющих служб другое мнение – ущерб есть.

Валентина Богдан, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Гродненской области:

Проведенное обследование показало, что Указанные основания не соответствуют действительности. Какие-либо инструментальные измерения в ходе обследования представлены не были.

От таких непродуманных действий в любом случае страдает природа. Теперь нет естественного барьера между теми же выхлопными газами автомобилей и полями. Да и чтобы вырастить несколько сотен новых деревьев понадобится не одно десятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.