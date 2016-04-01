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Подешевевшие жировки: водоснабжение 2790 рублей, водоотведение 1863 рубля и многое по новым схемам

01 апреля 2016 14:09
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Новости Беларуси. Перерасчет в пользу потребителя. Жители Минской области могут оплатить коммунальные услуги за февраль до 5 апреля. Срок оплаты был продлен из-за изменений тарифов в сторону уменьшения после соответствующего указа главы государства.

Таким образом, квитанции пришли к жителям гораздо позже, только 25 марта. Впрочем, запоздалые жировки стали приятным сюрпризом для населения - сумма в них стала на порядок меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Значительно подешевели водоснабжение и водоотведение, а дополнительные услуги начали рассчитывать по новой схеме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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