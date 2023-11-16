Эвакуированных из Газы белорусов встретили на родине! Обстановка в Национальном аэропорту

Белорусов, эвакуированных из сектора Газа, тепло встретили в Национальном аэропорту Минск. Там же прибывшим была оказана помощь психологов и волонтеров, а также медиков, которые взяли все необходимое для работы: от медикаментов до медицинского оборудования, передает корреспондент СТВ.

На борту находились 43 пассажира, среди спасенных много детей. Самая младшая девочка 2020 года рождения, самому старшему ребенку 17 лет.