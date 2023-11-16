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Эвакуированных из Газы белорусов встретили на родине! Обстановка в Национальном аэропорту

16 ноября 2023 22:23
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Белорусов, эвакуированных из сектора Газа, тепло встретили в Национальном аэропорту Минск. Там же прибывшим была оказана помощь психологов и волонтеров, а также медиков, которые взяли все необходимое для работы: от медикаментов до медицинского оборудования, передает корреспондент СТВ.

На борту находились 43 пассажира, среди спасенных много детей. Самая младшая девочка 2020 года рождения, самому старшему ребенку 17 лет.

Эвакуированных из Газы белорусов встретили на родине! Обстановка в Национальном аэропорту-1

Эвакуированных из Газы белорусов встретили на родине! Обстановка в Национальном аэропорту-3

Сотрудники Белорусского Красного Креста предоставили прибывшим пледы, сухпайки и питьевую воду. После белорусов проводили до автобусов, на которых соотечественники отправились на места проживания.

Эвакуированных из Газы белорусов встретили на родине! Обстановка в Национальном аэропорту-6

Напомним, что 16 октября в 9 часов утра самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел в направлении столицы Египта, чтобы эвакуировать 43 белоруса, а также членов их семей. Это распоряжение главы нашего государства, после которого все заинтересованные структуры начали прорабатывать эту операцию. Были оказаны глубокое содействие со стороны коллег из России и Катара, а также поддержка наших дипломатов из Израиля и Египта.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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