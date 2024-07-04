Минск и Пермь планируют развивать сотрудничество в промышленности, медицинской сфере и образовании

Перспективы создания совместных предприятий, сотрудничество в медицинской сфере и образовании. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с делегацией из Перми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обсудили вопросы развития торгово-экономического взаимодействия. Товарооборот Минска и Пермского края с января по апрель 2024 года составил около 100 миллионов рублей. В уральском городе работает белорусская техника, пассажирские перевозки обеспечивают автобусы и электробусы МАЗа. Гости из Перми готовы расширять сотрудничество. Речь шла также об обмене опытом в коммунальной сфере, образовании и культуре.

Эдуард Соснин, глава администрации города Пермь (Россия):

Минск всегда шикарен, в любое время года, в любую погоду и могу сказать, очень правильное решение было принято, поддержано Александром Григорьевичем Лукашенко и губернатором Пермского край, когда 2 года назад было принято решение запустить прямое авиасообщение между Минском и городом Пермь. Это добавило и туристического потенциала обоим городам. И у нас, у жителей двух городов есть прекрасная, уникальная возможность всего за 3 часа прилететь и посмотреть наши города.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Можно работать и создавать совместные предприятия. С промышленности, в области пассажирской техники, сервиса для той техники, которая поставляется в Пермский край. Кроме того, ведем серьезные направления – медицина, оказание медицинских услуг, в области образования тоже есть совместные точки соприкосновения, в части средне-специального образования.