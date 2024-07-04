Минэкономики: регулирование по новому перечню видов деятельности затронет 20 тысяч предпринимателей

Правительство определило перечень видов деятельности, разрешенных для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Документ прошел широкое общественное обсуждение, в нем максимально учтены интересы и предложения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список вошли: розничная торговля, перевозка пассажиров, услуги общепита, полиграфическая деятельность, экспертиза товаров и многое другое. В общей сложности – 127 видов для ИП и 87 для самозанятых. При разработке документа учитывались принципы сбалансированноcти регионального развития, выравнивания конкурентной среды и стимулирования развития предпринимательства. К слову, виды деятельности в документе могут быть дополнены.

В ладимир Наумович, заместитель министра экономики: 28 июня опубликовано постановление Совета Министров №457 об индивидуальной предпринимательской деятельности. Работа над перечнями была начата в 2023 году. Проводилась она с участием республиканских органов государственного правления, бизнес-сообщества, а также соответствующих региональных исполнительных органов государственной власти. По предварительным оценкам Министерства экономики, по индивидуальным предпринимателям, которых коснется регулирование в части того, что виды деятельности не попали в перечень, оценивается на уровне 20 тысяч.

Индивидуальные предприниматели, чей вид деятельности не вошел в утвержденный перечень, смогут перерегистрироваться в коммерческую организацию до конца 2025 года. Сделать это можно в упрощенном порядке.

Елена Прохорова, председатель крыла предпринимателей Белорусского союза женщин:

В рамках этого закона предусмотрен переход всех обязательств. Не только имущественных, но и долгов. И, соответственно, все кредитные обязательства, существующие на сегодня у индивидуального предпринимателя, точно так же бесшовно переходят к юридическому лицу. И у вас есть возможность масштабироваться.

Документ вступит в силу с 1 октября. С этого момента индивидуальные предприниматели не смогут зарегистрировать свою деятельность по видам, не включенным в перечень.