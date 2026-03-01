КСИР: при ударах Ирана США потеряли 560 военных убитыми и ранеными

КСИР заявил о 560 погибших и раненых американских военных при ударах по базам США на Ближнем Востоке. Среди атак – обстрел базы в Бахрейне двумя ракетами. Об этом пишет РИА Новости.

Пентагон же признал только троих погибших и пятерых раненых, опровергнув попадание по авианосцу «Авраам Линкольн».

США и Израиль начали операцию против Ирана в субботу. Как заявили в Тель-Авиве, цель – не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Трамп призвал иранцев свергнуть режим.

Ранее иранское ТВ сообщило о гибели Хаменеи и его семьи. При этом Тегеран наносит ответные удары по Израилю и базам США.

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