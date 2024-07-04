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Корректировки в Кодексе об образовании обсудили парламентарии с руководителями школ и детских садов. Что предлагается изменить?

04 июля 2024 17:26
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Законопроект, корректирующий Кодекс об образовании, вынесен на общественное обсуждение. С новыми нормами депутаты и представители профильного министерства 4 июля знакомили руководителей столичных школ и детских садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корректировки в Кодексе об образовании обсудили парламентарии с руководителями школ и детских садов. Что предлагается изменить?-1

Документ предусматривает целый ряд новаций. Предлагается в частности предоставить правительству полномочия на перераспределение выпускников в случаях, не предусмотренных данным Кодексом. Кроме того, планируется закрепить требование о ношении школьниками одежды делового стиля, а также возможность организовывать экскурсии для учащихся за счет бюджетных средств. Проект закона сейчас в процессе подготовки к первому чтению в Палате представителей. Все нормы будут скорректированы с учетом мнений педагогов.

Корректировки в Кодексе об образовании обсудили парламентарии с руководителями школ и детских садов. Что предлагается изменить?-4

Андрей Дмитрук, заведующий детским садом № 252 Минска:
Все вопросы, которые вносятся в редакцию Кодекса об образовании, очень важные, очень значимые, и все они рассматриваются в трудовых коллективах.

Корректировки в Кодексе об образовании обсудили парламентарии с руководителями школ и детских садов. Что предлагается изменить?-7

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Естественно, мы понимаем, что этот документ затрагивает значительную часть нашего населения, и к любым его корректировкам мы должны подойти с полной ответственностью, обсудив это непосредственно с теми людьми, кто работает с этим документом. У нас в Беларуси уже четко выработана система народной экспертизы.

Отметим, по индексу образования наша страна входит в группу наиболее развитых государств мира. И новый законопроект направлен на дальнейшее повышение качества обучения.

# Образование в Беларуси # общество # Сергей Клишевич # Новости Минска и Минской области

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