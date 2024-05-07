Наталья Кочанова встретилась с первой белорусской женщиной-космонавтом, Героем Беларуси Мариной Василевской

Наша страна достигла космического уровня в своем развитии. Какое значение это событие имеет для государства и его жителей, обсуждали сегодня, 7 мая, в Совете Республики с первым космонавтом – Героем Беларуси Мариной Василевской, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участница звездного полета поделилась впечатлениями об отправке на орбиту, работе на МКС, проведенных экспериментах и возвращении на Землю. Как отметила председатель Совета Республики, мы и раньше многое делали для космоса, гордимся тем, что среди космонавтов были наши земляки. Однако в истории суверенной Беларуси Марина Василевская первая, кто осуществил мечту всех граждан нашей страны, отправившись на МКС. Это не только большая честь, но и ответственность. Поэтому сейчас для первой женщины-космонавта в приоритете общественная деятельность.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Для меня высокая честь находиться здесь, в Совете Республики. Было очень приятно пообщаться с Натальей Ивановной, с членами Президиума. Обсудили вопросы моего полета, спросили, как мое самочувствие. Был очень хороший, душевный разговор. Я готовлюсь к общественной деятельности. Хотела бы посетить очень много наших государственных организаций, также школы, садики. Все ждут, я с огромным удовольствием хочу поделиться своим опытом, хорошим настроением, задать хороший настрой ребятам.