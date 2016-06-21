Минск и Пекин будут обмениваться студентами и педагогами

Минск и Пекин намерены активнее сотрудничать в сфере образования. Сегодня в Ратуше города-побратимы подписали меморандум, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Таким образом, договорились об обмене студентами и педагогами. Китайская сторона предложила установить прямые контакты между университетами и школами двух столиц.

Делегация из Пекина будет находиться в Минске несколько дней. В ходе визита китайские представители посетят многие учебные заведения.

В апреле был подписан договор о побратимских отношениях между столицами, благодаря которому уже налажено сотрудничество правоохранительных служб двух городов.

Сянь Лянпинь, руководитель Комитета по образования Пекина (Китай):

Между Минском и Пекином есть большая перспектива именно в сфере образования. Во-первых, обмен студентов, их можно обучать в высших учебных заведениях. Уверен, что мы можем вместе проводить научные конференции, чтобы вместе получить успешных студентов. Кроме того, я уверен, что и в Минске, и в Пекине много школьников, которые хотят обмениваться знаниями и опытом, традициями и знаниями языка друг с другом

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Я уверен, что у нас есть чему поучиться друг у друга, это будет полезно двум городам. И, в конце концов, это отразится на качестве образования города Минска