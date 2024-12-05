Следующий этап – разработка дорожной карты взаимодействия в областях экономики, промышленности и социальной сфере. Отметим, сотрудничество между городами началось в 1997 году. В Минске Казань закупает общественный транспорт. Например, в прошлом году были приобретены 25 троллейбусов МАЗ. Всего в столице Татарстана курсируют 425 транспортных средств, закупленных в Беларуси. Кроме того, сейчас прорабатываются планы по совместной работе с молодежью и организации обмена школьниками.

Минск и Казань стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Уже есть договоренности по патриотическим клубам. Мы договорились, что будем обмениваться в ближайшее время делегациями, это важно, потому что молодые люди – это будущее нашей страны. Они должны общаться, дружить. И дальше уже, когда будут входить во взрослую жизнь, они продолжат общение уже на уровне других отношений – и торговых, и экономических, и предпринимательской деятельности. Здесь все для этого создано.

Ильсур Метшин, мэр Казани (Россия):

Я надеюсь, что после подписания соглашений мы будем еще активнее работать. Важно, чтобы наше будущие, наши дети, наши студенты общались, мы обменивались лучшими практиками, наши вузы, наш бизнес, наши спортивные и культурные мероприятия, они всегда проходят.

В следующем году в Татарстане планируется проведение масштабного молодежного форума, на который белорусская сторона уже получила приглашение. К слову, Казань – 37-й город-побратим Минска.