Минск и Калуга планируют подписать дорожную карту сотрудничества на 2027–2028 годы

Торговля, туризм и ЖКХ. Минск и Калуга готовят к подписанию дорожную карту сотрудничества на 2027–2028 годы. Детали будущего плана действий стали главной темой рабочей встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и главы городского округа Калуги Дмитрия Денисова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Базой для углубления партнерских отношений служит соглашение о побратимских связях, заключенное между городами еще в 2015 году. Особое внимание – практическим примерам производственной кооперации. Среди ярких проектов – поставки коммунальной техники, которая собирается на базе шасси Минского автомобильного завода с использованием навесного оборудования калужских производителей. Такая техника уже хорошо зарекомендовала себя на улицах Москвы и Калуги. Стороны готовы не только расширять это направление, но и выстраивать новые цепочки в сферах машиностроения и выпуска импортозамещающей продукции.