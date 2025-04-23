Второе рождение агросервисов. Как инициатива Президента поможет перевернуть белорусский АПК

Сильные регионы – сильная страна. Это емкая формула, ставшая государственной стратегией, которой Беларусь следует уже много лет. Ставку в развитии делаем не только на столицу, но и на глубинку, открывая по максимуму ее потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сделано немало, но останавливаться рано. Что станет драйвером новых достижений? Основные шаги наметились накануне в ходе рабочей поездки главы государства в агрогородок Копысь Оршанского района и Шклов Могилевской области.

В поле зрения самые разные организации и объекты благоустройства, которые формируют привлекательность белорусской провинции для работы и жизни: от крупных предприятий до камерной, но уже такой популярной местной хлебопекарни.

А производства – это магнит, который притянет кадры и подтянет экономику. А это уже дополнительный ресурс для развития инфраструктуры и строительства жилья. В строй вернут полноценную сервисную организацию АПК – райагросервисы. Их модернизация уже в процессе, один из примеров – создание мехотрядов с мощным технопарком, которые обещают не меньше, чем эволюцию в аграрном секторе.