Второе рождение агросервисов. Как инициатива Президента поможет перевернуть белорусский АПК
Сильные регионы – сильная страна. Это емкая формула, ставшая государственной стратегией, которой Беларусь следует уже много лет. Ставку в развитии делаем не только на столицу, но и на глубинку, открывая по максимуму ее потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сделано немало, но останавливаться рано. Что станет драйвером новых достижений? Основные шаги наметились накануне в ходе рабочей поездки главы государства в агрогородок Копысь Оршанского района и Шклов Могилевской области.
В поле зрения самые разные организации и объекты благоустройства, которые формируют привлекательность белорусской провинции для работы и жизни: от крупных предприятий до камерной, но уже такой популярной местной хлебопекарни.
А производства – это магнит, который притянет кадры и подтянет экономику. А это уже дополнительный ресурс для развития инфраструктуры и строительства жилья. В строй вернут полноценную сервисную организацию АПК – райагросервисы. Их модернизация уже в процессе, один из примеров – создание мехотрядов с мощным технопарком, которые обещают не меньше, чем эволюцию в аграрном секторе.
Если в Копыси обсуждали будущее поселков городского типа, то в Шклове разговор масштабировали до уровня целых районов. К примеру, возрождение райагросервиса, вернуть в строй полноценную сервисную организацию АПК. И вот проект в деле в Шкловском районе. В свое время такой агросервис здесь был, но с годами здания пришли в аварийное состояние.
Сегодня на месте бывших цехов, где ранее ремонтировали сельхозтехнику и молочное оборудование, идет масштабная реконструкция. Стройку планируют завершить в ноябре. Агросервис станет помощью для крупных сельхозпредприятий и весомым подспорьем для слабых хозяйств, чьи ресурсы не позволяют в полном объеме заниматься восстановлением, ремонтом и обслуживанием техники. Главное поручение – сделать все по уму и к концу года сдать объект, чтобы другие регионы могли брать пример.
Лукашенко объяснил, почему начинает реанимацию агросервиса со Шклова.
Райагросервисы, которые в народе до сих пор называют сельхозтехникой, переживают второе рождение. Работники предприятий признаются, такого количества новейшей техники на мехдворах не было за всю историю существования организаций. Проект модернизации, инициированный Президентом, превратил райагросервисы в ключевой инструмент поддержки агрария. Техническое перевооружение и создание на их базе мехотрядов уже дает первые результаты.
Формирование мехотрядов прошло в трех областях – Витебской, Гомельской и Могилевской. Все они получили весомую поддержку от государства. Больше 100 единиц современной техники каждому региону. В парке энергонасыщенные тракторы, МАЗы и целый арсенал спецмашин. От кормоуборочных комбайнов до техники для работы с почвой и удобрениями.
Тест на эффективность проходит Круглянский район, где износ автопарка райагросервиса ранее достигал 60 %. После модернизации технопарк увеличился вдвое. Теперь он насчитывает порядка 70 единиц. Результаты не заставили себя ждать. Выручка мехотряда уже за первый квартал выросла на 80 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но главное, удалось решить проблему, которая годами казалась тупиковой.
Виктор Щупленков, директор предприятия «Круглянский агропромтехснаб»:
Главное, что омолодился коллектив. Пришло 23 человека. Было 32. И средний возраст, если был у нас 47, то сейчас средний возраст работающих 42 года. Поэтому даже в этом плане пришли люди, которые хотят работать.
Подробнее в видеоматериале.