«Минск-1» стал гоночной трассой

Шоу драгрейсеров раскрасило эмоциональную атмосферу столицы.

Даже в нелетную погоду асфальтное полотно едва ли не стало взлетной полосой. Максимальная скорость, минимальная дистанция. Это - драгрейсинг.

К соревнованиям заядлые экстремалы подготовились основательно. У большинства железных коней заводской осталась только коробка. Под капотом – до полутора тысяч лошадиных сил, двигатель, сцепление и коробка передач позаимствованы у более сильных.

Шедевры дорожного творчества можно увидеть и на площадке с тюнингом. Правда, по белорусским дорогам с таким раскрасом далеко не уедешь. Но, вопреки запретам ГАИ, участники от Беларуси на конкурсах не перевелись. Ради прекрасного идут на любые жертвы.

Продемонстрировать чудеса скоростного мастерства не помешала даже погода. И хоть для нас драгрейсинг пока новый вид гонок, для белорусов горизонтальная полоса все-таки стала отправной для профессионального взлета. 402 метра пройдены за 10,1 секунды.