Прямой эфир

«Минск-1» стал гоночной трассой

05 сентября 2009 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Шоу драгрейсеров раскрасило эмоциональную атмосферу столицы.

Даже в нелетную погоду асфальтное полотно едва ли не стало взлетной полосой. Максимальная скорость, минимальная дистанция. Это - драгрейсинг.

драгрейсинг Минск

драгрейсинг Минск

К соревнованиям заядлые экстремалы подготовились основательно. У большинства железных коней заводской осталась только коробка. Под капотом – до полутора тысяч лошадиных сил, двигатель, сцепление и коробка передач позаимствованы у более сильных.

драгрейсинг Минск

Шедевры дорожного творчества можно увидеть и на площадке с тюнингом. Правда, по белорусским дорогам с таким раскрасом далеко не уедешь. Но, вопреки запретам ГАИ, участники от Беларуси на конкурсах не перевелись. Ради прекрасного идут на любые жертвы.

драгрейсинг Минск

Продемонстрировать чудеса скоростного мастерства не помешала даже погода. И хоть для нас драгрейсинг пока новый вид гонок, для белорусов горизонтальная полоса все-таки стала отправной для профессионального взлета. 402 метра пройдены за 10,1 секунды.

драгрейсинг Минск

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
05 сентября 2009 18:15

Лайки идут на кабана и медведя

05 сентября 2009 17:44

На Дожинки с чистой совестью

05 сентября 2009 16:17

Школьникам запретили мыть классные доски