Лайки идут на кабана и медведя

Пятнадцатый Международный чемпионат лаек по зверю проходит в Сенненском районе Витебской области.

Александр Борисенок - охотник по духу, в прошлом - известный спортсмен, чемпион Советского Союза по тяжелой атлетике. Уже много лет он занимается разведением собак. Каждый год к нему в хозяйство приезжают поклонники этой породы. И в соревнованиях поучаствовать, и на первое серьезное дело своих питомцев вывести.

За работой собак пристально следит жюри. Баллы за злобу, голос и ловкость - с их помощью и определят лучших.

Лайки – профессионалы среди охотничьих пород. На охоте они универсальны: гонят, выслеживают, останавливают зверя, приносят дичь. Это не только помощник охотника. Лайка сделает всю основную работу, а в случае опасности примет удар на себя.

В соревнованиях участвуют 40 команд из семи государств. Всего на чемпионат привезли больше двухсот лаек: из Беларуси, России, Украины, Молдовы и стран Балтии. Для многих участие в чемпионате уже традиция.

Охота на медведя – зрелище не для слабонервных. Ни одна из собак пострадать не должна, на подстраховке - опытный охотник с ружьем. А кабанам даже клыки подпиливают. Ведь главная цель чемпионата – не охотничьи трофеи, а кинологический опыт.